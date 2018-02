Man (51) betrapt met drugs en wapen 28 februari 2018

Een 51-jarige man is in de gevangenis beland nadat hij op 21 februari in Westerlo betrapt werd met drugs en een verboden wapen. Hij was in het bezit van een bb-gun, GHB en speed. De man wordt ook verdacht van bedreigingen. De raadkamer in Turnhout heeft zijn aanhouding bevestigd. (JVN)