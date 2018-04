Man (44) verkracht meisje in haar slaap 18 april 2018

02u36 1

Een 44-jarige man uit Westerlo riskeert een celstraf van 12 maanden. Na de Tongelse Feesten vorig jaar zou hij een minderjarig meisje verkracht hebben in haar slaap.





De feiten deden zich voor in de nacht van 14 op 15 mei vorig jaar. Het meisje was met haar moeder overeengekomen dat ze na de Tongelse Feesten bij een vriendin van haar moeder zou overnachten. 's Ochtends belde ze in paniek naar haar moeder. Ze vertelde dat de partner van die vriendin haar verkracht had. "Toen ze wakker werd, bevond de man zich met zijn hoofd tussen haar benen. Hij had haar broek en slip uitgetrokken en was haar oraal en met de vingers aan het 'bevredigen', al is dat in dit geval zeker niet het juiste woord", zegt aanklager Stephanie Joncheere. "Eerder op de avond had hij op café al een paar keer op haar billen geslagen. Getuigen zagen hoe ze telkens zijn hand moest wegslaan."





Het openbaar ministerie in Turnhout vraagt een celstraf van 12 maanden. Het slachtoffer en haar moeder vragen samen 10.000 euro schadevergoeding. De man zelf ontkent. "Ik heb inderdaad aan haar slip getrokken. Om de elastiek terug te laten schieten en haar zo wakker te maken. Voor de rest is er niks gebeurd."





Vonnis op 15 mei. (JVN)