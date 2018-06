Man (31) opgepakt voor diefstal in juli vorig jaar 25 juni 2018

Een 31-jarige man die op een camping in Heultje woont wordt verdacht van een diefstal met geweld. De feiten dateren al van 28 juli vorig jaar. Toen werd in Herenthout een auto met geweld gestolen. In dat dossier zit er al een hele tijd een verdachte in voorhechtenis. Nu werd ook een 31-jarige opgepakt als vermoedelijke kompaan van de verdachte die al in de cel zat. (JVN)