Man (19) stapt van bus en wordt aangereden door auto Jef Van Nooten

15 maart 2019

Een 19-jarige man is donderdagnamiddag zwaargewond geraakt op de Gevaertlaan in Westerlo. Het slachtoffer stapte rond 16.45 uur van de bus en wilde de rijbaan oversteken. Hij werd daarbij aangereden door een auto. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Herentals gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar.