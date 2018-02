Luister naar Westelse volksverhalen 16 februari 2018

02u44 0

De tweede editie van het Erfgoedproject 'Volksverhalen' vindt opnieuw plaats in de zes Merodegemeenten Aarchot, Diest, Herselt, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo tussen 16 februari en 4 maart. In Westerlo worden Westelse Volksverhalen verteld binnen en in de tuin van het Heemmuseum te Oevel op zondag 18 februari om 14 uur.





De volksverhalen bieden een unieke inkijk in de relatie tussen de inwoners van de streek. Oude en recentere verhalen worden op een boeiende manier gebracht door de vertellers Ann Ceurvels, Michaël Van Caeneghem en Assunta Geens. Na de verhalen brengen de broers Van Caeneghem nog muziek en wordt er een drankje aangeboden. Op voorhand inschrijven is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt. (WDH)