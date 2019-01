Loop doorheen magisch verlicht bos tijdens Star Light Run Wouter Demuynck

03 januari 2019

17u46

Op 12 januari om 17.30 uur wordt in Sportacentrum Tongerlo het startschot gegeven voor de Star Light Run. Het loopparcours gaat over ongeveer 10 kilometer doorheen het stervormige parcours van de Beeltjens. Het bos is magisch verlicht en dompelt de lopers onder in een sfeervol schouwspel. Haal je lichtje en fluo-kledij boven, trek je loopschoenen aan en geniet mee van de magie. Inschrijven kan op www.starlightrun.be. Voorinschrijvingen zijn nog mogelijk tot 6 januari en kosten 15 euro. Ook ter plaatse inschrijven aan 20 euro kan nog als de run niet volzet is - er zijn maximaal 1.500 lopers toegelaten.

Tijdens dit event zijn enkele straten afgesloten voor het verkeer van 17 tot 19 uur. Concreet gaat het over het kruispunt Oevelsedreef-Heksenbrug, Geneinde vanaf de Oevelsedreef tot en met de Wibertusstraat, de Wibertusstraat, de Pappotstraat en de Jagersweg volledig tot aan De Beeltjens.