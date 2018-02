Leerlingen Tongelsbos steken zelf brug in elkaar 23 februari 2018

02u50 0 Westerlo Leerlingen uit de opleiding hout en bouw van BuSO Tongelsbos, een school voor buitengewoon onderwijs, hebben hun zelfgemaakte brug over hun nieuwe vijver gelegd. Drie weken werkten zij aan de brug op basis van de plannen van de architect.

De vijver aan de school werd onlangs aangelegd om de leerlingen van de afdeling plant, dier en milieu de kans te bieden om aan biotoopstudie te doen binnen de gemeente. Met de brug over de vijver is het plaatje compleet. "Zo'n twintig leerlingen tussen 16 en 18 jaar hebben drie weken lang aan het project gewerkt", vertelt coördinator Kevin Paesmans.





Tropische houtsoort

"De architect ontwierp de plannen en zij voerden het uit. De brug is met de tropische houtsoort afrormosia vervaardigd. Vandaag (gisteren, red.) hebben de leerlingen hout nog de laatste zijleuningen gemonteerd. De leerlingen bouw maakten de fundering van de brug klaar."





Vijver

Het is de bedoeling dat de vijver diertjes uit de buurt aantrekt zodat de leerlingen kunnen zien hoe de biotopen in de omgeving evolueren. De aanleg van de vijver en de brug kadert ook in het project 'Pimp je speelplaats', waarmee men jongeren de kans wil bieden hun pauzes te spenderen in een groene omgeving in plaats van een betonnen speelplaats. "Sinds kort organiseren de jongeren van dierenzorg ook rondleidingen voor de lagere scholen in de buurt. Onze kleine dierentuin - met onder andere een papegaai, slangen en ezels - is populair en leerrijk voor de kinderen. Dit nieuwe pronkstuk zal dus wellicht ook toegevoegd kunnen worden aan de rondleiding." (WDH)