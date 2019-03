Leerlingen SILA Westerlo onder de indruk van musical 40-45 Wouter Demuynck

19 maart 2019

19u13 0 Westerlo Onlangs gingen alle leerlingen en leerkrachten van de SILA Middenscholen van Westerlo en Oosterwijk naar het Studio 100 Pop-up Theater om de musical 40-45 bij te wonen. Om de leerlingen goed voor te bereiden op de voorstelling, werd de gewone lesdag vervangen door een heuse 40-45-dag.

In de voormiddag werd zo iedereen klaargestoomd voor de show aan de hand van filmpjes, een presentatie en een klasquiz. ’s Middags bracht de indrukwekkende buscolonne – maar liefst 15 stuks – de 861 leerlingen en leerkrachten naar Puurs.

“De voorstelling houdt onze maatschappij een spiegel voor. Trappen we in de val van het plat populisme en gaan we opnieuw op zoek naar uitersten in onze ideeën? Daarom is de voorstelling belangrijk: om het besef nog eens aan te wakkeren over de gevaren van extreme ideeën, massabeïnvloeding en de haat ten opzichte van hele bevolkingsgroepen”, zegt leerkracht Robin Peeters.

De leerlingen werden overdonderd door de spectaculaire twee uur durende voorstelling. Na afloop was iedereen laaiend enthousiast. 97% van de leerlingen en begeleiders gaf de voorstelling zelfs meer dan 8/10. Voor 84% van de aanwezigen is het zelfs zo dat ze door de musical meer zin hebben gekregen om meer naar het theater te gaan. Of om het met de woorden van een leerling te zeggen: “Als mijn mama of papa straks vraagt hoe de musical was, dan ben ik nog tot morgenvroeg bezig!”