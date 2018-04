Leerlingen SILA maken zich mediawijs 05 april 2018

Het tweede trimester stond in de Vrije Sint-Lambertus Middenschool Westerlo in het teken van mediawijsheid. Eén van de acties was de #WijzeMediaWeek. Die stond in het teken van het bewust omgaan met (sociale) media. Mascotte 'Mobieltje'hielp de leerlingen bij tal van activiteiten.





Tijdens de gsm-luwe dagen slaagden 26 klassen erin om de gsm een hele dag achterwege te laten. 550 leerlingen leverden hun gsm in (en kregen hem ook heelhuids terug). Slechts zes leerlingen misten hun gsm te hard en kwamen hem toch weer afhalen... In de refter werd op maandag en vrijdag goede gsm-etiquette beloond. Ruim 800 leerlingen kregen hiervoor een extraatje bij hun lunch.





Tijdens het WK (Westels Kampioenschap) gsm-werpen werden worpen genoteerd tussen 4 en 56 meter. Bijzondere vermeldingen zijn er voor Sander Menten (2fW) en Sam Sprengers (leerkracht) voor wie de speelplaats niet lang genoeg bleek te zijn...





(WDH)