Leerlingen Leerlabo winnen zilver met 'nucleair spel' 18 mei 2018

In het kader van een wedstrijd van SCK -CEN ontwikkelden vier leerlingen van de derde graad van Het Leerlabo dit schooljaar een spel rond de nucleaire wetenschap. Met 'Nuclear 4ce' behaalden ze woensdag na hun presentatie de zilveren medaille. Ze winnen daarmee een waardebon van 1.500 euro.





Op 8 november 2017 gingen Carlina Nuyts en Vincent van Nueten uit 6 Sportwetenschappen en Elias Willems en Joppe Van Looy uit 5 Sportwetenschappen de uitdaging aan van de SCK-CEN Academy om een spel te ontwikkelen rond de nucleaire wetenschap.





Hun spelidee kreeg op de kick-off in Brussel een plek in de top 3. De daarop volgende maanden werd het idee uitgewerkt en hebben ze het spel ook echt ontwikkeld. Ze stelden spelregels op, ontwikkelden een naslagwerk en maakten een houten spelbord en opdrachtkaarten. Ze worden nu beloond met de twede plaats. (WDH)