Leerlingen gaan in debat met lokale politici bij SILA 15 mei 2018

03u08 0

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen vindt morgenmiddag 16 mei een bijzonder debat plaats in de Vrije Sint Lambertusscholen van Westerlo. Leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen en Sociale en Technische Wetenschappen gaan het gesprek aan met vijf Westelse politici. Voor Open Vld-Positief Westerlo neemt Frans De Cock de honneurs waar, voor Groen is dat Marc Gouwkens. Pascal Kwanten zal N-VA vertegenwoordigen, bij Vlaams Belang is dat Flor Celen. Burgemeester Guy Van Hirtum tekent present voor CD&V.





"Politieke kennis bijbrengen behoort tot de eindtermen en tot de leerdoelstellingen van de vakken cultuur- en gedragswetenschappen en sociale wetenschappen", vertelt leraar politiek Kristof Jennes.





Tijdens het debat krijgen de politici de kans om zichzelf en hun partij kort voor te stellen, om nadien in gesprek of discussie te gaan met de leerlingen. Alle geïnteresseerden zijn morgen welkom van 8.30 tot 12 uur in het auditorium van de Bovenschool, Denis Voetsstraat 21 in Westerlo. (WDH)