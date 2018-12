Leerling Het Leerlabo is wetenschapsgenie Wouter Demuynck

03 december 2018

14u56 0 Westerlo Dries Gouwkens van de GO! Daltonschool Het Leerlabo uit Westerlo mag zich gedurende één jaar, samen met Aldo Callens en Thomas Angevaare uit Leuven, de ‘grootste jonge STEM-talenten van de lage landen’ noemen. Zij ontvingen zaterdag de gouden medaille tijdens de finale van de achtste editie van de Vlaamse Junior STEM Olympiade.

De drie jongeren waren de beste in een theoretische test en vier praktische proeven waarmee hun inzicht in STEM (wetenschap, technologie, ingenieurskunde, wiskunde) werd getest. De wedstrijd wordt georganiseerd voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar met een passie voor exacte wetenschap en technologie. Naast 52 leerlingen van de basisscholen uit Vlaanderen en Brussel deden ook de vier beste jongeren uit de Nederlandse finale van de STEM Olympiade mee aan het evenement in Brussel. In twee rondes namen liefst 25.861 kinderen uit 614 scholen deel, 69% meer dan vorig jaar.

Alle deelnemers aan de finale, 28 meisjes en 28 jongens, kregen een technologisch gerelateerde prijs ter waarde van 7.500 euro. Naast de Junior-STEM Olympiade is er ook een STEM-editie voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Samen bereiken ze dit schooljaar meer dan 50.000 leerlingen met STEM-ambities.