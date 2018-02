Laatstejaars volgen nu al les bij Thomas More LEERLINGEN DALTON GAAN OP WOENSDAGNAMIDDAG VOOR VRIJSTELLING JEF VAN NOOTEN

21 februari 2018

02u30 0 Westerlo Twee klassen van het zesde middelbaar van het Dalton-atheneum in Westerlo volgen dit semester een vak bij Thomas More. Wanneer de leerlingen nadien slagen voor het examen, krijgen ze volgend jaar een vrijstelling voor dat vak aan de hogeschool. "Het is de allereerste keer dat een secundaire school zelf dat initiatief neemt", klinkt het bij Thomas More.

Leergierige leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs kunnen bij Thomas More een heel semester op woensdagnamiddag een vak volgen in een opleiding die hen interesseert. 'Junior University College' heet dat programma. Op het einde van het academiejaar kunnen die leerlingen net zoals de 'gewone' studenten van Thomas More het examen afleggen. Wie slaagt voor het examen en daarna komt studeren aan Thomas More wordt vrijgesteld voor dat vak.





Tot nu maakten alleen individuen gebruik van die mogelijkheid. Maar voor het eerst heeft een school beslist om met twee volledige klassen in te stappen in het Junior University College-programma. Zowel de laatstejaars Sportwetenschappen (ASO) als Lichamelijke Opvoeding en Sport (TSO) van Dalton-atheneum Het Leerlabo in Westerlo zullen deze semester bij Thomas More het vak 'Crash Course Ondernemerschap' van de opleiding Sport en Bewegen volgen. De leerlingen kregen gisteren hun eerste les tijdens de Belevingsdag van Campus Turnhout. "We kwamen sowieso met onze leerlingen enkele sessies van de sportopleidingen volgen. We maakten er een hele dag van en gaven zo het startschot voor onze samenwerking", vertelt Geert Wils, directeur van Dalton-atheneum."





De leerlingen kregen bij Thomas More uitleg over het vak dat ze zullen volgen, en hoe ze dat moeten aanpakken. Een deel van het vak kunnen ze verwerken via 'Blended Learning', die onderdelen verwerken ze thuis zelfstandig via hun computer. In maart, april en mei komen zij nog een aantal dagen terug naar de campus in Turnhout om lessen te volgen en hun vorderingen te evalueren. "Deze manier van werken sluit helemaal aan bij ons pedagogisch project", aldus nog Wils. "Dat is gestoeld op een grondige basiskennis, aangevuld met een grote dosis zelfstandigheid, een flinke scheut samenwerking en kilo's verantwoordelijkheid."





En waar mogen de leerlingen van het Dalton-atheneum zich aan verwachten tijdens het vak 'Crash Course Ondernemerschap'? "Het is een hele mondvol," zegt Inge Lauwers van Sport@ThomasMore. "Maar het komt erop neer dat we de studenten 21ste-eeuwse vaardigheden in de sport- en bewegingssector bijbrengen om zelf een project op poten te zetten."