Laatste twee zusters verlaten Oevel Wouter Demuynck

28 november 2018

Op zondag 16 december nemen de laatste twee zusters definitief afscheid van hun dorp Oevel. De Franciscanessen waren sinds het begin van de twintigste eeuw in Oevel. In Loofven organiseerden ze onder andere onderwijs voor meisjes en waren ze actief in de zorg. Enkele jaren geleden verhuisden de laatste leerlingen naar de vernieuwde schoolgebouwen van gemeentelijke Basisschool Het Lo in de Gemeentestraat.

De Franciscanessen waren aanwezig in heel wat dorpen en steden in België en Nederland. Ook in de Westelse zustergemeente Oirschot in Nederland hebben ze nog een congregatie.