Laatste groet aan verongelukte makker FAMILIE EN VRIENDEN NEMEN AFSCHEID VAN JAN GIELIS WOUTER DEMUYNCK

30 juli 2018

02u36 0 Westerlo Vrienden en familie hebben zaterdagochtend afscheid genomen van Jan Gielis (26) uit Geel, die op 19 juli om het leven kwam bij een verkeersongeval. De aula van funerarium Van Hove was voor de afscheidsplechtigheid volgelopen.

Jan Gielis werkte sinds twee jaar als productieoperator bij koperproducent Aurubis in Olen. Hij had donderdagavond 19 juli de late shift en keerde rond 22 uur terug naar huis op zijn motor. In de Nijverheidsstraat moest hij echter bruusk remmen voor een auto die van een parking kwam, waarna zijn motor begon te slippen. Daarbij kwam hij zwaar ten val en uiteindelijk is hij bezweken aan zijn verwondingen.





Op avontuur

De aula van funerarium Van Hove in Westerlo zat zaterdagochtend afgeladen vol. Tientallen mensen moesten de plechtigheid buiten op een scherm volgen. Zijn familie en vrienden rakelden mooie herinneringen aan hem op tijdens de plechtigheid. Bij zijn geboorte moest Jan al vechten voor zijn leven, maar hij kwam er door, tot vreugde van zijn twee jaar oudere broer Jo. "Jan was een braaf, maar ook een actief kind. Toen hij 2,5 jaar was, reed hij al met de fiets naar school. Als kind trok Jan ook vaak op zijn eentje op avontuur. We waren hem dan ook vaak kwijt", getuigde vader Tony. "Hoe hij het klaarspeelde weet ik niet. Op dag één verdween hij in de kleuterschool en vonden we hem terug in het klooster van Tongerlo."





Hobby's

Jan was ook in veel verenigingen en clubs actief. Hij voetbalde met het nummer 14, maar een blessure zette een punt achter zijn carrière. Ook bij de chiro maakte hij veel vrienden en hij was er even leider. De laatste jaren was zijn hobby kickeren. Met plezier oefende hij en daarna volgden wedstrijden als keeper bij kickerclub Jake's Place.





Optimist

Jan was de zoon van Tony en Lutgart en de broer van Jo, Nele en Katrien. "Lieve Jan, Jantje, Janneman. We zijn altijd zo fier geweest op ons mooi gezinnetje. Onze twee zonen en dochters zorgden voor een gezellige drukte", getuigden zijn ouders. "Je was vaak op zoek naar iets unieks waarmee je jezelf kon onderscheiden van de rest. Een





baardagaam die dag en nacht verzorging nodig had, een zelfontworpen tattoo op je onderbeen of een hobby als doelman bij een kickerclub. We hebben misschien niet vaak genoeg gezegd hoe trots we op je waren. In moeilijke momenten was jij het, Jan, die altijd optimistisch bleef en iedereen probeerde op te beuren met een lach. Ik herinner me nog hoe je zei: 'komt wel goed, mamske, morgen is er een nieuwe dag'. Maar het is moeilijk te geloven dat die nieuwe dag er voor jou niet meer zal zijn. Niks zal nog hetzelfde zijn. Ons mooi gezinnetje is niet meer compleet, maar we dragen je diep in ons hart. Dat zal voor altijd zo blijven. Slaap zacht, Jan, Jantje, Janneman."





Jan zat ook bij motorclub Forever Young. Zijn motorvrienden vormden op de begraafplaats van Oosterlo (Geel) een indrukwekkende erehaag terwijl de urne van Jan naar zijn rustplaats gebracht werd.