Kunstencampus zet de deuren open Wouter Demuynck

20 februari 2019

20u15 0 Westerlo Zaterdag 23 februari is het dag van het deeltijds kunstonderwijs in heel Vlaanderen. Het thema is ‘Tijd voor Kunst’. Ook de Kunstencampus in Westerlo zet die dag haar deuren open. Zowel de Academie voor Beeldende Kunst alsook de Academie voor Muziek, Woord en Dans organiseren verschillende openkijkmomenten.

Op zaterdag 23 februari tussen 10 en 12 uur verwennen leerlingen van de Academie van Muziek en Woord uit Westerlo lezers met muziek en woord tussen de rekken in de bib in Westerlo.

Die dag kunnen leerlingen van de lagere graad van de Academie voor Beeldende Kunst ook andere familieleden meenemen naar hun les. Mama, papa, opa, oma, broer of zus… iedereen is welkom om hun wereld van kunst te komen ontdekken. Tegelijkertijd vinden er ook verschillende workshops plaats tijdens deze lesuren. Het kunstwerk dat gecreëerd wordt, kan je daarna als pronkstuk mee naar huis nemen. Ook in de vestiging van Herselt (in de Mixx) vinden deze openlesmomenten plaats op deze dag.