Kunstencampus voortaan ook voor volwassenen UITBREIDING EN RENOVATIE VOOR MEER DAN 1 MILJOEN EURO WOUTER DEMUYNCK

05 april 2018

02u37 0 Westerlo Vanaf volgend academiejaar biedt de Academie voor Beeldende Kunst ook een opleiding voor volwassenen aan. Daarom zal de Kunstencampus de achterbouw vervangen door een uitbreiding met twee ateliers, een toneelzaal en een repetitielokaal. Het gebouw vooraan zal dan weer grondig gerenoveerd worden. De investering bedraagt meer dan 1 miljoen euro.

De Kunstencampus bestaat uit de Academie Beeldende Kunst Westerlo en de Academie voor Muziek, Woord en Dans Geel. Die eerste academie is de enige in Vlaanderen die nog geen opleidingen aan volwassenen aanbood. "Er is zeker heel wat vraag naar kunstonderwijs bij volwassenen", vertelt directeur Maarten Vansina. "We hebben verschillende kunstorganisaties zoals Kalligrafia en het Westels Atelier. Momenteel hebben we een enquête lopen waarbij we polsen welke vakken het meeste interesse genieten. Daar is enorm veel respons op gekomen - 79 reacties op nog geen week tijd. Dat lijkt misschien niet veel, maar dat zijn 79 potentiële leerlingen terwijl we rekenden op zo'n 100 reacties op het einde van de maand. Het lijkt er dus op dat we ons potentieel hebben onderschat." De top 5 van de enquête ligt momenteel erg dichtbij elkaar. De gegeerde vakken zijn tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst en ruimtelijke kunst, illustratie en grafische vormgeving en interieurvormgeving.





Het gebouw van de vroegere kinderopvang met bijhorende speelplaats zal gesloopt worden om plaats te maken voor de uitbreiding. De bouwwerken zullen zo'n twee jaar in beslag nemen, maar het is nog onduidelijk wanneer ze kunnen starten. "Zo komt er een toneelzaal, wat echt wel nodig is voor de studenten Woord. Om te repeteren heb je een bepaalde belichting nodig", vervolgt Vansina. "Er komt ook een slagwerklokaal waar bijvoorbeeld orkesten en studenten Muziek kunnen repeteren. Voordien zaten ze in de oude kinderopvang, wat qua akoestiek verre van ideaal was. Op de eerste verdieping richten we twee ateliers, met elk een minimum oppervlakte van 168 vierkante meter, beeldende kunst in om het volwassenenonderwijs mogelijk te maken. Ten slotte zal een foyer ervoor zorgen dat er een ontmoetingsplaats is tussen de studenten." Het gaat om een investering van meer dan 1 miljoen euro.





Ook de huidige Academie zal in een nieuw jasje worden gestoken. "Het gaat daar om functionele aanpassingen. In het muzieklokaal komen er extra ramen, de akoestiek wordt verbeterd en door de trappen breder en veiliger te maken zal ook de toegankelijkheid voor mindervaliden verbeteren."