Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht in de Zoerla 17 augustus 2018

De Koninklijke Muziekkapel brengt op woensdag 26 september in de Zoerla een gevarieerd repertoire bestaande uit romantische, licht-klassieke en moderne muziekgenres. Staat ook op het programma: een solowerk op marimba, gebracht door Kelly Helsen. Zij is eerste soliste in het orkest en geboren en getogen in Westerlo. Het concert kadert in de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. De opbrengst gaat naar vzw Hart voor Kinderen.Het concert begint om 20 uur. Voorverkoopkaarten kosten 16 euro, aan de kassa betaal je 18 euro.





(WDH)