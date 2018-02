Koelwagen foetsie 06 februari 2018

In de Putstraat in Voortkapel, bij Westerlo, is zondagvoormiddag een diefstal vastgesteld. Dieven zijn er tussen 1.30 uur en 10 uur aan de haal gegaan met een bestelwagen die op een oprit geparkeerd stond. Het gestolen voertuig is een Mercedes Vito met daarin een koelinstallatie. (JVN)