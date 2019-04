Kledingwinkel Mio Caro opent Pop-Up kinderkledingwinkel aan Zandberg in Westerlo Jurgen Geyselings

06 april 2019

Uitbaatster Romy Mio Caro en medewerkster Liesbeth Van Genechten van ‘Mio Caro - Fashion and things’ in Westerlo openen dit weekend een kleine zus voor hun eerste kledingwinkel, ‘Little Mio’ genaamd.

Het oude winkelpand van Mio Caro is op enkele maanden tijd omgetoverd tot een shop op kindermaat. Little Mio start als Pop-Up en blijft minstens een jaar open. De peilers voor Little Mio zijn: ‘Betaalbaar en kei-hip’. Romy start de kinderwinkel nadat ze haar hart verloor aan een kindercollectie. Haar leegstaande oude winkelpand lijkt de perfecte locatie. Net zoals bij grote broer -of in dit geval grote zus- Mio Caro, komen er tweemaal per week nieuwe spullen binnen. “We posten foto’s van kinderen met onze kleertjes en schoenen op facebook. Little Mio zal net zoals Mio Caro elke tweede zondag van de maand geopend zijn.’ zegt Liesbeth. “We verkopen ook online, maar houden stevig vast aan een fysiek winkelpunt. Het persoonlijke contact met de klanten is een belangrijk item, met klantvriendelijkheid als tweede natuur. Bovendien is het leuk klanten te betrekken bij een echte shop, waar ze nog spullen kunnen passen en vastnemen. Tot slot is shoppen bij Mio Caro een beleving.”

Na de opening op vrijdagavond blijkt dat winkelen in de nieuwe kinderwinkel een aparte ervaring is voor de kleinsten. Een mama komt op Facebook met een wel opvallende post op zaterdagochtend: “mijn dochtertje vraagt al sinds vanmorgen vroeg of we vandaag terug gaan winkelen bij Little Mio, voor haar leek het wel of ze gedurende haar bezoek op vrijdag aan het winkelen was in Disneyland.”