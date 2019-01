Kerstmarkt van SILA Westerlo brengt 5.000 euro op Wouter Demuynck

De Warmste Week werd ook in de Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo en omgeving niet genegeerd. In de Middenschool Westerlo gingen de leerlingen van het tweede jaar de uitdaging aan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de actie van Studio Brussel. Om dit doel te bereiken organiseerden de tweedejaars, de leerkrachten en het ondersteunend personeel een Warmste Kerstmarkt voor leerlingen, leerkrachten en ouders tijdens de afsluitdag voor de kerstvakantie. Tijdens de kerstmarkt konden er liedjes aangevraagd worden en werden er verschillende activiteiten georganiseerd terwijl iedereen kon genieten van een (zelfgemaakt) hapje of drankje.

Het werd een groot succes. In totaal bracht de actie maar liefst 5.000 euro op. Dat geld gaat naar Brotherhood Aarschot vzw, het goede doel dat door de leerlingenraad werd gekozen. Brotherhood Aarschot VZW werd in 1996 opgericht met als doel kansarme kinderen of kinderen in een moeilijke thuissituatie een week ontspanning te bieden op een jaarlijks kinderkamp. Op dit kamp trachten ze hen enkele belangrijke waarden bij te brengen en ze op weg te zetten om op een sociale manier te kunnen functioneren in groep, met respect voor de anderen. Alle kosten van de kampweek worden volledig gedragen door de vzw.