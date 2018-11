Kerstmagie komt weer naar Kasteel de Merode Theaterwandeling van Historalia is aan vierde editie toe Wouter Demuynck

16u18 0 Westerlo Kerstmis komt er binnenkort aan en dat betekent ook dat Kerstmagie in Kasteel de Merode weer voor de deur staat. De theaterwandeling van Historalia is inmiddels aan de vierde editie toe en wordt dit jaar groter dan ooit. De voorstelling wordt uitgebreid naar vier kastelen, verdeeld over vier provincies.

Kerstmagie vond vier jaar geleden voor het eerst plaats in Kasteel de Merode en was meteen een groot succes. Tijdens Kerstmagie begint elk kwartier een groep van 30 personen aan de wandeling in het kasteel, waar men in elke kamer een bepaalde scène kan volgen.

Vorig jaar breidde Kerstmagie uit naar het Kasteel van Laarne, dit jaar kunnen het Kasteel van Duras (Sint-Truiden) en het Kasteel van Vlamertinge (Ieper) nog aan dat lijstje toegevoegd worden. Zo kan het kerstspektakel in elke Vlaamse provincie buiten Vlaams-Brabant bezocht worden.

“Van 7 tot en met 23 december kan elk kasteel zo’n 7.000 toeschouwers ontvangen”, zegt prins Simon de Merode, die met veel plezier weer de deuren van zijn kasteel opent. “In Westerlo zijn nog maar 1.000 tickets beschikbaar. Het gaat snel, want gisteren (eergisteren, red.) werden er 160 verkocht. Wie er in Westerlo niet kan bij zijn, raad ik aan om naar het kasteel in Duras te gaan. Dat is niet zo ver rijden en het is ook een prachtig kasteel.”

In Westerlo werden tientallen kinderen uit nabije basisscholen gisteren getrakteerd op een staaltje theater door het Historalia-team om hen zo warm te maken voor Kerstmagie. Voor de vierde editie krijgen de toeschouwers een gloednieuw verhaal en een herwerkte route voorgeschoteld.

De voorstelling gaat over de echte betekenis van Kerstmis: vriendschap en tijd maken voor elkaar Regisseur Luc Stevens

“De mensen zullen voor het eerst een kijkje kunnen nemen in het koetshuis, dat prachtig ingericht zal zijn”, vertelt regisseur Luc Stevens. “De route zal ook korter zijn - hoge trappen zitten er niet meer bij. Er zal veel te zien zijn, met onderweg allerlei verrassingen en dansjes. Het verhaal gaat over de betekenis van Kerstmis, namelijk samenzijn, vriendschap, tijd maken voor elkaar... Cadeautjes geven mag, maar hoeft niet. Tijdens de voorstelling komen de toeschouwers de groene kerstman tegen die Kerstmis enkel wil commercialiseren en die zeer materialistisch is ingesteld. De rode kerstman wijst daarna echter op de ware betekenis van Kerstmis. Ook nu zal de voorstelling weer interactief zijn. De kinderen moeten telkens mee de oplossing vinden.”

Het Winterplein dat telkens met Kerstmagie gepaard gaat zal naast het kasteel aan het water komen. Naast de gebruikelijke kraampjes zal er dit jaar ook een kerststal staan. Tickets kopen kan op tickets.kerstmagie.be. Een ticket kost 14,95 euro, kinderen onder de vijf jaar mogen gratis binnen.