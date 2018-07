Kermis in Heultje 06 juli 2018

Dit weekend is het feest in Heultje. De kermis staat er opgesteld van zondag 8 juli tot dinsdag, in de fanfarezaal zijn het Fanfarefeesten en op maandag is er een ijspaleis in de tuin van de Merodezaal. Op zondag 8 juli zijn er ook wielerwedstrijden voor miniemen, aspiranten en nieuwelingen. Het parcours loopt door de Pastorijstraat, de Processieweg, de Industrieweg, Achterheide en de Oude Westmeerbeekseweg. In en rond die straten moet je die dagen dan ook rekening houden met een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen. Meer info daarover vind je op www.westerlo.be. (WDH)