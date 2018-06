Kempense band gaat naar 'Eurosong voor metal' BEHIND BARS VERTEGENWOORDIGT BELGIË OP DUITSE WACKENFESTIVAL WOUTER DEMUYNCK

12 juni 2018

02u47 0 Westerlo De Kempische metalband Behind Bars mag België in augustus vertegenwoordigen op Wacken Open Air, een van de grootste Europese metalfestivals. Hoewel de band nog maar sinds eind 2015 bestaat, kwamen zij als winnaar uit de bus tijdens de Belgische voorrondes.

Behind Bars bestaat uit bassist Andy Philips (32), gitarist Steven Vandermosten (30), allebei uit Geel, en drummer Bjorn Van Olmen (21) en zanger Seth Vanleene (32) uit Westerlo. Zij brengen een energetische mix van thrashmetal en metalcore. Het is onder meer dankzij die mix dat de groep de jury imponeerde op Wacken Metal Battle Belgium, een wedstrijd voor Belgische metalbands zonder platencontract. "Er waren in totaal 109 bands ingeschreven, waarvan 18 geselecteerd werden om in de voorrondes te spelen. We wonnen onze voorronde en kwamen daarna ook als winnaar uit de bus in de finale op 26 mei. Het was nog maar onze eerste deelname, maar de jury loofde onze mix van stijlen, energie en zei dat we het publiek goed meekregen", vertelt Seth.





Dankzij de winst krijgen de bandleden de unieke kans om hun kunnen te tonen op een groter podium. Zij mogen België begin augustus vertegenwoordigen op het Duitse Wacken Open Air, een van de grootste Europese metalfestivals. "Daar zullen ook heel wat internationale bands - onder andere uit Mexico, Chili, Japan en de V.S. - naartoe komen die hun wedstrijd in eigen land gewonnen hebben. Op Wacken zelf is er nog een battle tussen die bands, waardoor je het dus kan bekijken als het Eurovisiesongfestival maar dan met metal."





De leden kijken er alvast reikhalzend naar uit, want op Wacken kunnen ze in contact komen met hun persoonlijke helden. "Ideaal om backstage contacten te leggen met al die bands. We kijken vooral uit naar Sepultura, Hatebreed en Cannibal Corpse. Onze cd-kasten liggen vol met hun albums en nu kunnen we ze zelf ontmoeten."





Wie de Metal Battle in Duitsland wint, krijgt 5.000 euro en een plek op het Spaanse festival Full Metal Holiday Mallorca. "We willen echter vooral erkenning krijgen en dit als opstapje gebruiken naar meer optredens en albums. Het is bijvoorbeeld moeilijk om op die grote Belgische festivals zoals Graspop te staan. We zitten nog wel een eindje van die grote Belgische groepen. Zij gaan op tours, wij moeten die connecties nog allemaal leggen. Ook het feit dat we op Wacken voor een groter publiek zullen spelen, zal een hele ervaring zijn. De capaciteit daar is 70.000, maar zelfs als er maar 1.000 toeschouwers zijn, is dat meer dan normaal op café", lacht de groep.