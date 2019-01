Kasteelpark krijgt beter begaanbaar voetpad Wouter Demuynck

29 januari 2019

18u33 0 Westerlo Naar aanleiding van een valpartij van een wandelaar op het voetpad aan Kasteelpark, zal de straat een beter begaanbaar voetpad krijgen. Dat deelde schepen van openbare werken Filip Verrezen (CD&V) maandagavond mee op de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Frans De Cock (Open&Positief Westerlo) had het punt op de gemeenteraad gezet en ijverde voor een begaanbaar voetpad met vlakke straatstenen. Inmiddels is er al een oplossing voorzien, laat schepen van openbare werken Filip Verrezen (CD&V) weten.

“Het gaat om een beschermde site, dus mag ook onroerend erfgoed zijn zegje doen”, zegt Filip Verrezen. “Destijds moest en zou de aanleg gebeuren in grasdallen, ook al zeiden we dat we geen groen uitzicht zouden krijgen met al dat verkeer dat naar de bib, sporthal of het zwembad gaat. We hebben hen toen niet kunnen overtuigen. Naar aanleiding van dat ongeval was de maat vol en heb ik contact opgenomen met onroerend erfgoed om snel tot een oplossing te komen. Voorlopig komt er de maatregel om een soort cementhoudende samenstelling in de grasdallen te doen. Onroerend erfgoed gaat mee in dit verhaal en dat zal zo spoedig mogelijk gebeuren. Op lange termijn willen we er dan fatsoenlijk beton aanleggen.”