Kasteelpark De Merode wordt opengesteld voor het publiek, ook hotel met restaurant gepland Wouter Demuynck

15 maart 2019

22u57 2 Westerlo De dorpskern van Bergom (Herselt) ziet er in de toekomst mogelijk helemaal anders uit. Het kasteelpark, het domein tussen Westerlo en Bergom, wordt deels opengesteld voor het publiek en er zijn plannen om het oude boswachtershuis om te bouwen tot een hotel met wellness en restaurant. Op 4 april is er een infomoment.

De familie de Merode verkocht in 2004 de Merodebossen aan de Vlaamse overheid. De verschillende partners ondertekenden samen het ‘Charter de Merode’. Daarin spreken de partners af dat ze de eenheid van het gebied willen bewaren en het openstellen voor het publiek. De Vlaamse overheid keurde op 1 februari de opstart van de plannen voor het Kasteelpark de Merode goed. Het is de bedoeling om het park open te stellen voor toerisme en om het oude boswachtershuis op het domein om te bouwen tot een hotel met restaurant en wellness. Ook de dorpskern van Bergom zal betrokken worden bij het project.

«Al enkele jaren zijn we aan het nadenken hoe we de dorpskern in het domein kunnen integreren», vertelt prins Simon de Merode. «Ons idee is om aan de hoek van Bergom een deel van het park open te stellen voor het publiek. Vandaaruit vertrekt een wandelpad in de natuur dat een beter zicht geeft op het kasteel en het park. Bedoeling is ook om het dorpsplein te integreren in het park. De mensen kunnen er zitten en er staan infoborden over de Merodebossen. Dat het park deels opengesteld wordt, zou ik een fantastische meerwaarde vinden voor de mensen nadat het domein toch zo’n 600 jaar privé is geweest. Op dit moment komt dat stuk van het park niet tot z’n recht. Daarom willen we dat deel openstellen, zodat niet enkel de eigenaars van het erfgoed genieten.»

Geen grote feesten

Voor het hotel met restaurant en wellness worden nieuwe gebouwen opgetrokken maar die worden geïntegreerd in de oude. «Op een weide in het park staat een boswachtershuis met nog enkele gebouwen zoals een paar schuren. We zijn wel niet van plan om grote feesten te laten plaatsvinden in het hotel.»

Voor de bevolking loopt er een raadplegingsperiode van 19 maart tot en met 17 mei. De gemeente organiseert een infoavond op 4 april. Om 17.30 en om 19 uur zal er een wandeling starten aan de parochiezaal van Bergom. De gemeente vraagt om je aanwezigheid te bevestigen via bouwdienst@herselt.be. «Het belangrijkste is nu dat de mensen uit de streek hun mening kunnen geven. We staan ook open voor andere ideeën», besluit Simon de Merode.