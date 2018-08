Kartpiloot Liam (10) ontmoet F1-idolen DROOMDAG ALS BELONING VOOR ZIJN HELDENDAAD WOUTER DEMUYNCK

27 augustus 2018

02u38 0 Westerlo Liam Verbeeck beleefde gisteren een dag om nooit meer te vergeten. De 10-jarige kartpiloot uit Oevel mocht al zijn F1-idolen ontmoeten tijdens de GP België op het circuit van Spa-Francorchamps. Die beloning kreeg hij nadat hij het weekend ervoor de 8-jarige Sacha te hulp schoot na een crash met de kart.

Liam Verbeeck doet al drie jaar aan karting in competitieverband. Op zaterdag 18 augustus reed hij de laatste wedstrijd voor het Beneluxkampioenschap in het Franse Ostricourt. Tijdens de eerste kwalificatiemanche liep het fout bij de 8-jarige Sacha uit Nederland, de kartpiloot die net voor Liam reed.





"Sacha en Liam reden ongeveer op de 5de en 6de positie", vertelt Liams moeder Ann Kalee. "De crash van Sacha gebeurde op het begin van een recht stuk, net na een bocht. Sacha ging over de kop en zat vast onder zijn kart. Toen Liam eraan kwam, is hij meteen gestopt, zette hij zijn kart net voor Sacha om hem zo af te schermen en zette de kart van Sacha weer op zijn wielen. Liam offerde zo zijn goede plaats op, maar we gingen ervanuit dat de race zou stopgezet worden, wat daarna inderdaad het geval was. Ik ben in elk geval enorm trots dat hij zonder nadenken zijn race voor Sacha stopzette."





Schouder uit de kom

Sacha's helm en racepak waren beschadigd en zijn schouder was uit de kom, maar hij vatte de volgende race wel weer aan. Die moest hij echter vroegtijdig staken omdat hij nog te veel pijn had.





Het heldhaftige optreden van Liam ging niet onopgemerkt voorbij. "Heel veel mensen zijn mij komen feliciteren, waaronder de moeder van Sacha en zijn hele team", zegt Liam zelf. "Toen ik de crash zag, heb ik niet getwijfeld en ben ik meteen gestopt en naar hem toegelopen. Ik dacht er niet over na dat ik mijn plaats kon kwijtraken. Uiteindelijk vielen zijn verwondingen nog mee - ik dacht dat het erger ging zijn."





'Grid kid'

Het bleef uiteindelijk niet bij felicitaties. De sportcommissie van RACB (Royal Automobile Club Belgium, red.) nodigde hem uit om aan te treden als 'grid kid' op de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps, die afgelopen weekend plaatsvond. De 'grid kids' begeleiden de F1-piloten naar de startgrid en staan naast hen bij het volkslied. Liam maakte het voor het eerst mee en dus was het een droom die uitkwam.





"Deze dag vergeet ik nooit meer", glundert Liam.





Handtekening Vettel

"Ik heb acht handtekeningen verzameld - onder meer van Vettel, Alonso en Vandoorne. We stonden eerst op het circuit, daarna kwamen de F1-piloten eraan en gaven we ze allemaal een high five. Op de startgrid hield ik het bordje van Sergio Perez (die vijfde werd, red.) vast. We hebben uiteindelijk nog meer mogen doen dan ik had verwacht, want zelfs de baas van Formule 1 hebben we ontmoet."





Daaarnaast is Liam ook nog uitgenodigd om deel te nemen aan het IAME Wereldkampioenschap in Le Mans in oktober.