Kaneka maakt kans op prijs voor beste buitenlandse investering 09 februari 2018

Het Japanse chemiebedrijf Kaneka, waarvan de Belgische fabriek gelegen is in Oevel, is genomineerd voor de prestigieuze 'Foreign Investment Trophy 2018' van de Vlaamse overheid.

Met dat evenement wil Flanders Investment & Trade (FIT) het belang onderstrepen van buitenlandse investeringen als een essentiële motor van de Vlaamse economie en als bron van tewerkstelling.





Aanleiding voor deze nominatie is de investering van vorig jaar van 34 miljoen euro door het Japanse moederbedrijf in een nieuwe, inmiddels derde productielijn in Oevel voor het succesproduct MS Polymeer. De werken zijn ondertussen opgestart en wanneer de nieuwe productielijn eind 2018 in dienst genomen zal worden, mag Kaneka Belgium zich de grootste MS Polymeerfabriek van Kaneka wereldwijd noemen.





Vloeibaar polymeer is een basisproduct voor de aanmaak van onder meer elastische lijm- en voegkitten en van coatings.





Bekendheid

"De 'Foreign Investment Trophy' is voor een bedrijf als het onze een unieke gelegenheid om eveneens bekendheid te verwerven buiten onze sector bij het bredere publiek. Dit is voor ons een stimulans om verder te gaan in de ingeslagen richting, nieuwe opportuniteiten aan te boren en het bedrijf nog dieper te verankeren in Vlaanderen, steunend op de professionele kennis en ervaring van onze medewerkers. We zijn dan ook best trots!", zegt plant general manager Jean Vandael.





De awarduitreiking vindt plaats op 27 februari. Stemmen op Kaneka kan via https://www.voteforkaneka.be. (WDH)