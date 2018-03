Kaneka is beste buitenlandse investeerder 06 maart 2018

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft op 27 februari de 'Foreign Investment of the Year Trophy 2018' uitgereikt aan het Japanse chemiebedrijf Kaneka, dat een Belgische vestiging in Oevel heeft. Na een laatste stemronde werd het bedrijf als winnaar gekozen uit vijf genomineerden. Met de trofee wil FIT, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, buitenlandse investeerders bekronen die de Vlaamse economie versterken. Aanleiding voor de nominatie was de investering van 34 miljoen euro vorig jaar door het Japanse moederbedrijf in een nieuwe, inmiddels derde productielijn in Oevel voor het succesproduct MS Polymeer.





"De Foreign Investment Trophy is voor een b2b-bedrijf als het onze een unieke gelegenheid om eveneens bekendheid te verwerven buiten onze sector bij het bredere publiek. Dit is voor ons een stimulans om verder te gaan in de ingeslagen richting, nieuwe opportuniteiten aan te boren en het bedrijf nog dieper te verankeren in de Kempen, steunend op de professionele kennis en ervaring van onze medewerkers. We zijn dan ook zeer trots", aldus plant general manager Jean Vandael.





