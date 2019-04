Kaneka Belgium investeert 15 miljoen euro in duurzaam schuimverpakkingsmateriaal Wouter Demuynck

03 april 2019

16u48 0 Westerlo Het Japanse technologiebedrijf Kaneka Belgium uit Oevel (Westerlo) gaat zo'n 15 miljoen euro investeren om de productiecapaciteit van hun duurzaam en innovatief schuimverpakkingsmateriaal uit te breiden. Het bedrijf werd met hun product ook genomineerd voor de essenscia Innovatieprijs 2019, maar kon die prijs uiteindelijk niet in de wacht slepen.

Kaneka Belgium ontwikkelde een duurzaam schuimverpakkingsmateriaal, dat niet alleen recycleerbaar is via compostering maar ook bioafbreekbaar in natuurlijke omgevingen. “Het duurzame en innovatieve karakter van dit materiaal is onbetwistbaar. Het heeft vele troeven. Niet alleen is het opgebouwd uit natuurlijke elementen, het is ook volledig recycleerbaar via compostering en zelfs biodegradeerbaar indien het ongewenst in het milieu of in zee zou belanden”, vertelt business manager Erwin Lepoudre.

“Het zal dan volledig afbreken door de micro-organismen in de natuur. Voor sectoren en markten waarin mechanische recyclage geen optie is, kan dit nieuwe materiaal een milieuvriendelijk alternatief worden voor verschillende verpakkingen binnen een circulaire economie.”

De aanzienlijke marktgroei op gebied van verschuimde toepassingen heeft Kaneka Belgium ertoe aangezet om 15 miljoen euro te investeren in een verdere uitbreiding van de productiecapaciteit. De investering omvat de bouw van een ultramoderne productiefaciliteit en een R&D-labo die schuimtechnologische innovaties mogelijk zullen maken. De opstart is gepland voor later dit jaar.

Kaneka Belgium was één van de zes finalisten voor de essenscia Innovatieprijs 2019, de meest prestigieuze prijs voor innovaties in de sector, met hun verpakkingsmateriaal maar kon de prijs niet in de wacht slepen. De vakjury besliste afgelopen dinsdag om de prijs uit te reiken aan het Luikse bedrijf Mithra.