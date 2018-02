Kaneka behaalt 'Lean&Green'-certificaat 20 februari 2018

Het chemiebedrijf Kaneka Belgium uit Westerlo-Oevel heeft het 'Lean&Green'-certificaat in ontvangst nemen voor zijn plan van aanpak om de CO2-uitstoot en het energiegebruik in zijn transport- en logistieke activiteiten met minstens 20% te verminderen binnen een periode van vijf jaar. Om dit certificaat in de wacht te slepen moest het bedrijf de CO2-emissies van zijn logistieke activiteiten eerst gedetailleerd in kaart brengen en vervolgens een uitvoerig plan van aanpak voor 20% reductie indienen bij VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen. Dit plan van aanpak werd uiteindelijk geëvalueerd door een externe, neutrale partij en positief beoordeeld.





(WDH)