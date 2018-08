Kampioenschap van Westerlo Wielrennen 24 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus vindt het Kampioenschap van Westerlo Wielrennen plaats. Deze veertiende editie vindt plaats in Tongerlo en staat garant voor wielerfun voor elke wielertoerist, wielerclub, wielerliefhebber maar ook voor het ganse gezin. Want er zijn ook kidsinitiaties. Op een gesloten omloop van 2,4 kilometer langs de Bosstraat, Oevelse Dreef, Trienenkant, Tongerlostraat en terug de Bosstraat worden de volgende wedstrijden gereden.





Om 13 uur is er de ploegentijdrit voor inwoners van Westerlo over een parcours van 5 kilometer. Om 14.30 uur is er de Retrokoers, een parcours van 50 kilometer. Ten slotte is er om 16 uur het Kampioenschap van Westerlo voor de inwoners van Westerlo - een parcours van 55 kilometer met drie verschillende klassementen (minveertigers, plusveertigers en pluszestigers). (WDH)





