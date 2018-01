Kampioenenviering in De Zoerla 01 februari 2018

31 individuele kampioenen en 19 kampioenenploegen. Dat is de oogst van het sportjaar 2017 voor de gemeente Westerlo. En om die vele sporters te vieren is er op vrijdag 2 februari in De Zoerla een kampioenenfeestje. Naast heel wat Kempische, gewestelijke, provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenen in BMX, motorsport, judo, paardrijden, karate, zwemmen, dansen, waterskiën, toestelturnen, tumbling, trampolinespringen, ropeskipping, voetbal, atletiek, darts, tennis, volleybal en schaken viert Westerlo ook twee Europese kampioenen: Isabelle Piette in kata en Jo Versweyveld in motorcross. (WDH)