Kamp C zet de deuren open Wouter Demuynck

27 november 2018

13u02 0

Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie op de Britselaan 20 in Westerlo, zet op vrijdagavond 7 december van 18 tot 21 uur de deuren open voor het publiek. Je kunt er kennismaken met de werking van Kamp C, de projecten en het groene domein in het hartje van de Kempen.

Buurtbewoners, lokale handelaars en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een voorstelling van Kamp C, toelichting bij de toekomstvisie en alle lopende projecten en een tentoonstelling over duurzaam bouwen. Ontdek ook wat er te gebeuren staat tijdens een winterse rondleiding op het domein en verwarm je aan de winterbar met een drankje en een hapje. Kinderen kunnen zich uitleven met krijttekeningen en kindergrime.