Kamp C werkt mee aan ontwikkeling van Europese fabrieken voor duurzame woningen Wouter Demuynck

14 februari 2019

13u51 1 Westerlo Het autonoom provinciebedrijf Kamp C, gelegen in Westerlo, stapt mee in een internationaal project dat het verduurzamen van woningen wil industrialiseren. Kamp C en de Universiteit Gent zijn de enige Vlaamse partners van het project, dat ernaar streeft fabrieken te bouwen die renovatiepakk etten voor duurzame woningen produceren.

Zes landen nemen deel aan het project genaamd INDU-ZERO: Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen. De bedoeling is om een standaard renovatiepakket, dat in ieder land flexibel kan worden toegepast, te ontwikkelen. Het renovatiepakket, dat als het ware als een jas over een bestaand huis wordt geplaatst, bestaat uit slimme oplossingen die zelf energie produceren en het wooncomfort verhogen. Denk maar aan zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie.

“INDU-ZERO is een heel ambitieus project”, stelt Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde voor Europese samenwerking bij de provincie Antwerpen en voorzitter van Kamp C. “Binnen drie jaar moet het een blauwdruk voor een innovatieve fabriek opleveren. Die fabrieken kunnen na afloop van het project, in de zomer van 2021, in de verschillende Europese landen worden gebouwd. De productie van renovatiepakketten voor duurzame woningen krijgt daarmee een enorme impuls, waardoor de kosten per huis aanzienlijk kunnen dalen. Als we daarin slagen, leveren we met dit project een grote bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen.”

Alle partners hebben een specifiek aandeel in het project. Kamp C in Westerlo zal als showcase dienen om verschillende componenten van de renovatiepakketten tentoon te stellen zodat bouwactoren uit Vlaanderen en Nederland er makkelijk mee kunnen kennismaken