Kamp C bouwt eerste volledig circulair bedrijfsgebouw 11 mei 2018

Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw, zal op zijn campus in Westerlo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen. Het nieuwe gebouw zal de naam 't Centrum krijgen. Kamp C wil hiermee het traditionele bouwproces doorbreken en het circulair bouwen in Vlaanderen introduceren. Circulair bouwen betekent dat alles hergebruikt kan worden, gaande van onder meer bouwmaterialen tot woningen zelf.





Start: mei 2019

De start van de effectieve bouwwerken voor 't Centrum is gepland in mei 2019. "Eind 2020 moet het gebouw klaar zijn", licht gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Kamp C Peter Bellens (CD&V) toe. "Het wordt een modern kantoorgebouw waarin we het zogenaamde 'nieuwe werken' zullen toepassen. We stappen daarbij af van de klassieke kantoren en kiezen voor andere inspirerende werkruimten, die informele contacten en samenwerkingen tussen de gebruikers bevorderen." Het investeringsbudget bedraagt 1 miljoen euro. Het zal overigens niet bij één gebouw blijven in Westerlo. De komende jaren wordt de volledige bedrijvenzone van Kamp C verder ontwikkeld tot een circulair bedrijventerrein. (WDH)