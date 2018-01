Jubilerende marktkramers in de bloemetjes gezet 23 januari 2018

02u35 0

Al sinds 2007 worden elk jaar in januari de jubilarissen op de markt van Westerlo in de bloemetjes gezet. De marktkramers die in 2018 precies 10, 15, 20 of 25 jaar (of nog langer) een vaste standplaats met een abonnement innemen op de Westelse markt worden dan gevierd.





Om de goede samenwerking te onderhouden en te benadrukken tussen de markhandelaars en de plaatselijke middenstand enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds bedankte schepen van Lokale Economie, Filip Verrezen (CD&V), de marktkramers voor hun trouw aan de Westelse markt. De schepen overhandigde een oorkonde en een gepast cadeautje aan de 14 marktkramers die dit jaar gevierd worden op de woensdagmarkt in Westerlo.





(WDH)