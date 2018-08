Jos Loffens Band is zondag 'James Last Band' 01 september 2018

02u37 0 Westerlo In De Zoerla in Zoerle-Parwijs staat komende zondag om 14 uur een spetterend concert op het programma. De Jos Loffens Band brengt er in volle bezetting "Last but not Least: A Tribute to James Last".

Voor dirigent en muzikale leider Jos Loffens en Jan Demin, die in 1982 na een concert in Oostende van James Last persoonlijk de toestemming kreeg om fanclub James Last Benelux Club op terichten, én voor de JL Band-leden is dit optreden een hoogtepunt in hun muzikale carrière. En dan nog in thuishaven de Zoerla. "Op mijn vijftiende werd ik al gebeten door de Last-microbe via mijn vader", vertelt Jan Demin. "Ik sloot me in 1981 aan bij de Engelse fanclub, en via een Amerikaan die in Waterloo woonde ontdekte ik een schat aan onbekend beeld- en klankmatriaal van James Last. Daarmee stapte ik naar het Radio 2-programma Made in Germany. Daarna werd de vraag naar de oprichting van een Nederlandstalige Last-fanclub steeds luider. Na mijn ontmoeting met Hansi - zijn echte naam is Hans - in Oostende in 1982 was die James Last Benelux Club een feit. Als voorzitter en pr-man zou ik Hansi nog geregeld in binnen- en buitenland ontmoeten. We werden vrienden voor het leven."





Eerbetoon aan Hansi

Cris en Marc Goossens, bekend als The Twins en prominent aanwezige trompettisten van de JL-Band, zijn a lang lid van de fanclub. In het voorjaar van 2014 werd Jan Demin door Cris en Marc uitgenodigd op een gala-avond van de JL Band.





Demin: "Toen ik die avond hoorde hoe dirigent Jos Loffens met zijn Band de onnavolgbare sound van James Last vertolkte, viel ik achterover. Ze brachten zelfs nummer die Last nooit zelf live had gebracht. Ik stelde dirigent Jos Loffens voor na te denken over een muzikaal eerbetoon aan Last. Het verbluffende resultaat daarvan is zondag mee te beleven in de Zoerla. Last but not Least is een ultiem eerbetoon aan vriend Hansi."





Tickets in voorverkoop (16 euro) zijn te bestellen via www.westerlo.be (cultuurvoorstellingen De Zoerla), aan de kassa kost een ticket 18 euro