Jong N-VA: "Renovatie polyvalente zaal voor half miljoen? Veel te duur" 29 maart 2018

02u31 1 Westerlo De polyvalente zaal in de Stijn Streuvelsstraat in Voortkapel krijgt een grondige make-over. De kostprijs van de renovatie wordt geraamd op 527.000 euro. Jong N-VA vindt dat bedrag echter veel te hoog en vreest bovendien dat de zaal niet meer als fuiflocatie zal gebruikt kunnen worden.

De gemeente verhuurt de zaal aan plaatselijke verenigingen voor toneelvoorstellingen, eetdagen, fuiven en voordrachten. De polyvalente zaal krijgt onder andere een nieuwe keuken en een goed geïsoleerd dak. Ook het buitenschrijnwerk, de ventilatie, de verlichting, het schilderwerk, het pleisterwerk en de plafonds worden vernieuwd. Het prijskaartje, 527.000 euro, is de jongerenafdeling van N-VA echter een doorn in het oog. De jongeren zijn al langer vragende partij voor een nieuwe, centrale fuiflocatie. "Wij durven dit bedrag schandalig hoog te noemen", klinkt het in een open brief. "De polyvalente zaal is niet in dergelijke staat dat ze nog decennia zal meegaan. De renovatie is noodzakelijk, maar dat maakt niet dat ze verantwoord is."





De Westelse N-VA-jeugd vreest bovendien dat de zaal niet langer als fuiflocatie gebruikt zal kunnen worden. "Dit was immers al het geval in andere zalen in de gemeente. Bovendien merken we op dat er geen geluidsisolerende maatregelen getroffen worden." Volgens schepen van Gebouwen Filip Verrezen (CD&V) blijft het polyvalente karakter van de zaal behouden. "Daarom hebben we er bewust voor gekozen geen turnvloer aan te leggen, zodat fuiven er nog georganiseerd kunnen worden. Je kan dit duur noemen, maar voor het bloeiende verenigingsleven van Voortkapel is dit een goede zaak." (WDH)