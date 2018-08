Joe-ijskar houdt halt bij 3bouw Houtskeletbouw 22 augustus 2018

Heel de zomer lang trekt de ijskar van radiozender Joe FM doorheen het land om bedrijven te verrassen met verfrissende Joe-ijsjes. Onlangs reed de Joe-ijskar samen met Joe-dj Anne Paulissen uit naar 3bouw Houtskeletbouw in Westerlo. De werknemers mochten een uur lang de muziek kiezen in het radioprogramma 'Out of Office'. Na de stop in Westerlo passeerde de ijskar nog in Herentals, Turnhout en Rijkevorsel - ook daar hield de ijskar af en toe halt om mensen van heerlijke ijsjes te voorzien.





(WDH)