Jan Hautekiet en Patrick Riguelle tonen Franse chanson in al haar facetten in kerk van Tongerlo Wouter Demuynck

08 maart 2019

17u26 0 Westerlo Op zaterdag 30 maart vergasten Patrick Riguelle en Jan Hautekiet je op een selectie uit het Franse chanson in al haar facetten en gedaantes. De avond wordt georganiseerd door Davidsfonds Tongerlo en vindt plaats in de parochiekerk van Tongerlo.

Patrick Riguelle en Jan Hautekiet treden al sinds 1997 samen op. De volgende jaren volgden cd’s als A Minor Thing, Red Harmony en Dielectric Union. Het idee om de liefde voor het Franse chanson in al haar facetten te bezingen ontstond in 2007. Daarna verschenen Un Premier Amour en On N’oublie Rien en in 2014 startten ze met een wekelijkse radioshow op Klara onder de naam La Vie Est Riguelle.

De deuren van de parochiekerk van Tongerlo gaan op zaterdag 30 maart om 20 uur open. Je moet je voor 20 maart inschrijven. Dat kan door 25 euro over te schrijven op de rekening van Davidsfonds Westerlo (BE48 9796 0319 6727). Kaarten zijn ook beschikbaar bij Argenta in Tongerlo en BNP Paribas Fortis in Tongerlo, Oevel, Westerlo-centrum en Morkhoven. Meer info is te verkrijgen via louis_heylen@telenet.be of 0475/34.11.88.