Jan Ceulemans komt op voor N-VA EX-TRAINER KVC WESTERLO STAAT NET VOOR LIJSTDUWER HERMAN WIJNANTS WOUTER DEMUYNCK

06 september 2018

02u35 0 Westerlo Jan Ceulemans, een van de beste voetballers in de geschiedenis van België, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober opkomen bij N-VA. De voormalige Rode Duivel en ex-trainer van KVC Westerlo vindt er onder meer Herman Wijnants terug, die bij KVC Westerlo jarenlang zijn voorzitter was.

Jan Ceulemans zal de 26ste en voorlaatste plaats op de kieslijst bekleden, net voor lijstduwer en huidig schepen Herman Wijnants. Zij kennen elkaar uiteraard maar al te goed. Jan Ceulemans was meer dan tien jaar trainer van KVC Westerlo, de club waarvan Herman Wijnants sinds 1980 voorzitter is. "In het verleden hebben vrij veel mensen mij al gevraagd of ik wilde opkomen. Niet alleen in Westerlo, ook in Zedelgem, in de periode dat ik nog bij Club Brugge zat. Toen zat ik echter nog in de voetbalwereld en had ik er geen tijd voor, nu wel", aldus Ceulemans, die sinds 2015 geen ploeg meer heeft getraind na zijn vertrek bij KMSK Deinze.





Nadenken

"Nu heeft Herman me gevraagd, maar ook nog een aantal andere mensen. Lijsttrekker Pascal Kwanten sprak me daarover aan in de zomer, maar ik heb toen gezegd dat ik nog even moest nadenken. Dat beslis je natuurlijk niet zomaar. Patrick Vanschoubroek (die gemeenteraadslid is, red.) is bovendien een goede vriend van mij. Uiteindelijk heb ik mij toch laten overtuigen. Nu moeten we bekijken wat er gebeurt. Of ik een functie zal opnemen? Daar kan ik nog niets over zeggen. Na de verkiezingen moeten we bekijken wat er kan en wat er niet kan. Ik ben wel benieuwd hoe het gaat verlopen. Ik zou de stap naar de politiek alvast nooit uit mezelf gezet hebben", klinkt het bij Ceulemans, die sinds een viertal jaar weer in Westerlo woont.





Ceulemans wordt er vooral bijgehaald omwille van zijn kennis en netwerk op vlak van sport. Na zijn succesvolle carrière als voetballer was hij tot 2015 ook nog trainer. Is een functie als pakweg gemeenteraadslid combineerbaar met dan van voetbaltrainer als er een nieuwe aanbieding komt? "Dat weet ik niet. Ik ben er nu al drie jaar uit. Ik heb wel wat aanbiedingen gehad, maar die waren minder interessant. Ik ga ervan uit dat er geen ploeg meer gaat komen met een interessant aanbod."





Gouden Schoen

Jan Ceulemans is een van de meest succesvolle spelers uit de voetbalgeschiedenis van België. Zijn grootste successen behaalde hij bij Club Brugge - in die periode won hij liefst drie keer de Gouden Schoen. Met de Rode Duivels, waar hij aanvoerder was, speelde hij op drie WK's en twee EK's. Als trainer verdiende de 'Caje' zijn strepen vooral bij KVC Westerlo. Hij won in 2001 de Beker van België met de club die hij elf jaar trainde.