Jan Ceulemans en Westerlo-voorzitter Wynants worden geen gemeenteraadslid Wouter Demuynck

13 december 2018

18u31 0 Westerlo Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen werden Herman Wynants en Jan Ceulemans rechtstreeks verkozen op de N-VA lijst in Westerlo. Wynants en Ceulemans hebben na samenspraak met het afdelingsbestuur echter besloten om hun mandaat niet op te nemen.

N-VA behaalde op 14 oktober een teleurstellend resultaat. De partij verloor vier zetels en belandt zo in de oppositie aangezien CD&V een absolute meerderheid haalde. KVC Westerlo-voorzitter Herman Wynants was lijstduwer, maar behaalde vanop de laatste plaats nog 672 voorkeurstemmen en werd daarmee vierde verkozene. Gewezen Rode Duivel Jan Ceulemans, die op de voorlaatste plaats stond, haalde 731 voorkeurstemmen en was zo de tweede populairste kandidaat van N-VA, na lijsttrekker Pascal Kwanten. Ook Kwanten liet eerder al weten zijn mandaat niet op te nemen. De lijsttrekker besloot om uit de actieve politiek in Westerlo te stappen.

“Ik wil de bevolking en mijn N-VA-kiezers bedanken voor de vele positieve contacten van de afgelopen jaren. Het was me een genoegen om jullie ten dienste te zijn”, zegt Herman Wynants, die de afgelopen legislatuur eerste schepen was. “Het personeel en de verschillende diensten van onze gemeente die mij en collega-schepen Iris De Wever ondersteuning hebben geboden en waarmee ik heb samengewerkt, verdienen het ook om in de bloemetjes gezet te worden. Maar op een leeftijd van 73 jaar vind ik het opportuun om mijn mandaat aan jongeren door te geven. Ook Jan is dezelfde mening toegedaan en hem wil ik ook uitdrukkelijk bedanken voor alle inspanningen van de afgelopen maanden en zijn mooie resultaat bij de verkiezingen.”

“Vanuit de afdeling wensen wij Herman en Jan te danken voor hun inzet tijdens de afgelopen jaren en de voorbije kiescampagne”, reageert afdelingsvoorzitter Hilde Van der Auwera. “Wij zijn ook verheugd twee nieuwe gezichten te kunnen afvaardigen naar de gemeenteraad. Bert Wellens uit Zoerle-Parwijs en Katrijn van Riet uit Tongerlo bewezen binnen onze afdelingswerking al uit het juiste hout gesneden te zijn. We zijn er zo van overtuigd om met onze fractie in de gemeenteraad op een positieve manier oppositie te voeren.”