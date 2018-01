Jack zorgt voor mannelijk viergeslacht in de familie Van Dyck 02u31 0 Vanderveken

Dankzij de geboorte van Jack telt de familie Van Dyck een viergeslacht in de mannelijke lijn.





Trotse papa van Jack, die nog maar een week oud is, is Jordy Van Dyck (24) uit Oevel. Grootvader Fons Van Dyck (61) uit Herentals en overgrootvader Louis Van Dyck (91) uit Vorselaar vervolledigen het viergeslacht.





(WDH)