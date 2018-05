Investering van 250.000 euro in ledlampen 01 juni 2018

Om de vijf jaar moeten de netbeheerders een energieaudit maken over de openbare verlichting in hun geografisch gebied. Eandis is bezig met de voorbereiding van zo'n plan voor de Kempen en stelde begin deze week haar werkwijze voor aan de gemeenteraad.





Tegen 2030 moet een groot deel van de 4848 verlichtingstoestellen in heel de gemeente vervangen zijn door led-armaturen. Op dit moment zijn er 93 led-armaturen in heel Westerlo.





De meeste verlichtingstoestellen in Westerlo zijn ongeveer twintig jaar oud. Stilaan zal dan ook het goudgele en geeloranje licht van de oude lampen verdwijnen. De gemeente investeert dit jaar alvast 250.000 euro in ledlampen. (WDH)