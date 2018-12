Infovergadering over aanleg van natuurbegraafplaats Wouter Demuynck

19 december 2018

13u12 0

De gemeente Westerlo organiseert in februari een infovergadering over de eventuele aanleg van een natuurbegraafplaats. De datum en het uur van de bijeenkomst worden binnenkort bekend gemaakt. Het voorstel om een natuurbegraafplaats in te richten kwam er tijdens een eerdere gemeenteraad. Er is nog geen concrete plek of invulling. De gemeente nodigt daarom een aantal sprekers uit om hun ervaringen en tips met natuurbegraafplaatsen te delen. Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats in een bos of in een parkachtig landschap. De graven zijn er sober uitgevoerd. Het is de bedoeling dat ze opgaan in de omgeving.