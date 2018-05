Infosessie over nieuw decreet lokale besturen 17 mei 2018

Vanavond om 20 uur vindt in de Merodezaal in Heultjedorp een infosessie plaats over het nieuwe decreet lokale besturen. De infosessie is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers en kandidaat-raadsleden van Olen, Westerlo, Herselt en Laakdal voor de verkiezingen van oktober 2018, maar andere geïnteresseerden zijn zeker ook welkom. Piet Schuylenberg van de VVSG geeft de toelichting.





Het Decreet Lokaal Bestuur verandert vanaf 2019 grondig de organisatie van de huidige gemeenten en OCMW's. Het lokaal bestuur wil aan de slag gaan om die integratie en de bijhorende hervormingen op het vlak van bestuur, politiek, personeel, financiën en nog veel meer in goede banen te leiden. (WDH)