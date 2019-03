Infomarkt over verkaveling in binnengebied De Reid Wouter Demuynck

21 maart 2019

12u31 0

Op donderdag 28 maart van 17 tot 21 uur organiseert IOK een infomarkt over een plan om het binnengebied tussen Busselen, De Reid en de Kerkhofstraat in Oosterwijk te ontwikkelen. Die infomarkt vindt plaats in het Klokkenhof in de Kerkhofstraat 12 in Oosterwijk. Je kan er doorlopend terecht.

In januari was er al een eerste openbaar onderzoek en een infovergadering. De aanbevelingen en bezorgdheden van de omwonenden hebben er voor gezorgd dat IOK de plannen heeft bijgesteld. Over dat aangepaste plan is er in april een nieuw openbaar onderzoek, voorafgegaan door deze infomarkt.