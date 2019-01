Inbrekers stelen juwelen: inbraak in twee andere woningen mislukt JVN

21 januari 2019



Dieven zijn zaterdag in de loop van de dag een woning binnen gedrongen in de Slachterijstraat in Westerlo. Ze sloegen een raam stuk om binnen te geraken. De daders doorzochten de woningen en gingen aan de haal met juwelen. Nog in Westerlo waren er in de nacht van zaterdag op zondag ook twee inbraakpogingen. In de Schuurveldstraat probeerden onbekenden een raam te forceren, aan Loofven klommen inbrekers over een omheining, maar slaagden ze er nadien niet in de achterdeur te forceren. Bij de twee mislukte inbraken werd geen buit gemaakt.