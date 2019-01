Inbrekers stelen grote som geld JVN

10 januari 2019

16u16 0

Dieven hebben woensdagavond een bezoek gebracht aan een woning in de Molenstraat in Westerlo. De daders forceerden de voordeur om binnen te geraken. De inbrekers doorzochten de woning en slaagden er in om met een aanzienlijke som geld en juwelen aan de haal te gaan.